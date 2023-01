2 per mille, ecco quanto hanno guadagnato i partiti politici nel 2022 con le donazioni dei cittadini | DATI

19 Gennaio 2023 18:05

Il Partito Democratico è attualmente una forza politica in difficoltà dopo la netta sconfitta elettorale dello scorso 25 settembre ed un congresso confusionario dove sono contrapposti ben 4 candidati con varie risse sulle regole. Detto ciò, i Dem guidano la classifica delle scelte degli italiani per il 2 per mille nella dichiarazione dei redditi 2022: ha raccolto più di 7,34 milioni E’ quanto emerge, infatti, dalla lettura dei dati pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze relativi ai finanziamenti arrivati ai partiti grazie alle scelte adottate in dichiarazione dai cittadini. Al secondo posto nella classifica, c’è Fratelli d’Italia, il partito del premier Giorgia Meloni, con 3,13 milioni, seguito da Azione con 1,26 milioni da parte e dalla Lega con 1,21 milioni. Il partito di Calenda riceve contributi mediamente superiori a tutti gli altri, quindi da persone più benestanti.

Il dato complessivo dei fondi ai partiti è di oltre 20,4 milioni di euro raccolti in totale con le donazioni. Da rimarcare che solo il 3,48% dei cittadini che hanno presentato la dichiarazione dei redditi ha deciso di contribuire in questo modo alle spese dei partiti.

La tabella completa: