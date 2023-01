Green Basket Palermo, brutte notizie all’orizzonte: ufficiale la rinuncia alla gara contro Mestre

12 Gennaio 2023 19:30

La notizia era nell’aria da diversi giorni, in particolar modo dal sinistro annuncio della dirigenza post sconfitta contro la Pallacanestro Viola. Non era una minaccia, aveva precisato il presidente Fabrizio Mantia, ma la realtà dei fatti. Una realtà fatta di una situazione economica complicata che, senza un main sponsor, porterà Green Basket Palermo alla rinuncia al campionato di Serie B.

Per ora, il forfait arriva solo per la prossima gara, la trasferta contro Mestre. Nel comunicato del club si legge: “Green Basket Palermo, facendo seguito alla precedente comunicazione che intendeva far luce sull’attuale situazione emergenziale in seno al club biancoverde, annuncia che si vede costretta a rinunciare alla prossima trasferta di Mestre, in programma questa domenica. Ulteriori valutazioni circa il prosieguo del campionato di Serie B seguiranno nei prossimi giorni“.