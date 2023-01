Il 2023 della Pallacanestro Viola inizia col botto! Marchini brilla nel 76-84 su Palermo

8 Gennaio 2023 19:47

Dopo la pausa invernale é l’ora di tornare a giocare un po’ di sano basket. Di scena la 14ª Giornata del Girone B di Serie B con la Pallacanestro Viola di nuovo in campo dopo il successo di dicembre sulla Pallacanestro Crema. Neroarancio impegnati in trasferta sul parquet del Green Basket Palermo, ex squadra del reggino Valerio Costa che durante la pausa si é trasferito a Empoli.

Quella del PalaMangano è una delle gare più belle della stagione, accesa e divertente, per lunghi tratti indecifrabile. Regna sovrano l’equilibrio nei primi due quarti di gara conclusi in parità, così come il primo tempo. Nel terzo quarto i reggini schiacciano il piede sull’acceleratore, trovano canestri pesanti e scavano un solco di 7 punti che risulterà decisivo. Nel quarto e ultimo periodo è controllo e gestione, quantomeno nella prima parte: nei 3 minuti finali Palermo dà fondo alle energie rimaste, prova a rimontare, ma non c’è tempo per alcuna beffa.

Primo successo in trasferta per la Viola trascinata da un super Davide Marchini da 23 punti e il compagno di reparto Balic con 15 punti, 6 rimbalzi e 4 assist. Capitan Renzi con le valigie in mano? Il richiamo della sua Trapani e dell’A2 è forte, ma intanto oggi i suoi 17 punti risultano decisivi per la Viola, il suo presente e chissà… speriamo anche il suo futuro.

Green Basket Palermo-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Primo successo in trasferta per la Pallacanestro Viola!

4°Q – Renzi in lunetta: 2/2. 76-84

4°Q – Sbaglia Di Giuliomaria, sbaglia Morciano, rimbalzone di Spizzichini! Possiamo dirlo???

4°Q – Fallo di Renzi, due liberi per Masciarelli: 2/2. Gara infinita. 76-82

4°Q – Balic! Batte Birra e ne mette 2. Funziona il backcourt reggino. Manca poco più di 1 minuto! 74-82

4°Q – Marchini, magnifico! Altri 2, sono 23. 74-80

4°Q – Markus, 2 punti. Break pericoloso per Palermo. 74-78

4°Q – Birra in lunetta: 1/2. 72-78

4°Q – Tripla di Birra che prova a riaccendere le speranze di Palermo. 71-78

4°Q – Davis riporta i suoi sul +10. 68-78

4°Q – Masciarelli accorcia. 68-76

4°Q – Due per Marchini! 66-76

4°Q – Lombardo accorcia. 66-74

4°Q – Realizza Masciarelli. 64-74

4°Q – Tripla di Amar Balic!!! 62-74

4°Q – Due per Renzi dopo 1 minuti e 15 di gioco. Se si abbassano i ritmi e si segna poco, per la Viola è grasso che cola. 62-71

Fine 3°Q! – Gran break a inizio secondo tempo, i neroarancio toccano anche le due cifre di vantaggio e chiudono sul +7. Sono 19 i punti di un super Marchini, 13 per Renzi, Balic ne mette 10.

3°Q – Tripla di Birra con l’ultima palla del quarto. 62-69

3°Q – Due per Balic. 59-69

3°Q – Markus accorcia. 59-67

3°Q – Due in lunetta per Davis. 57-67

3°Q – Masciarelli in lunetta: 1/2. 57-65

3°Q – Due per Davis, ottimo break per la Viola. Coach Verderosa deve chiamare timeout. 56-65

3°Q – Renzi dalla linea della carità: 2/2. 56-63

3°Q – Marchini, altra bomba! Sono 19 questa sera! 56-61

3°Q – Due liberi per Morciano: 2/2. 56-58

3°Q – Due con fallo per Renzi: libero supplementare dentro. 54-58

3°Q – Markus schiaccia. 54-55

3°Q – Amarrrrrrrrr Balic!!! Tripla! 52-55

3°Q – Renzi subisce fallo e va in lunetta: 1/2. 52-52

3°Q – Tripla del sorpasso per Di Giuliomaria. 52-51

3°Q – Di Giuliomaria in lunetta: 1/2. 49-51

3°Q – Tripla di Balic! 48-51

3°Q – Pareggia Ronconi. 48-48

3°Q – Markus in lunetta: 2/2. 46-48

3°Q – Marchini, ancora decisivo da 3! 44-48

3°Q – Due per Masciarelli. 44-45

3°Q – Masciarelli in lunetta, 3° fallo di Marchini: 1/2. 42-45

3°Q – Due per Spizzichini. 41-45

3°Q – Due con fallo per Davis: libero aggiuntivo fuori. 41-43

Fine 1° Tempo! – Primo quarto in parità, secondo quarto pure. Partita frizzante e divertente nella quale nessuna delle due squadre riesce ad avere la meglio sull’altra. Marchini guida i reggini con 13 punti, sono 11 quelli di Morciano per i siciliani.

2°Q – Lombardo in lunetta: 1/2. 41-41

2°Q – Arresto e tiro, a bersaglio Laquintana. 40-41

2°Q – Moltrasio allunga. 40-39

2°Q – Di Giuliomaria in lunetta: 1/2. 38-39

2°Q – Due per Renzi. 37-39

2°Q – Pareggia i conti Birra. 37-37

2°Q – Due punti per Di Giuliomaria. 35-37

2°Q – Renzi, due punti. 33-37

2°Q – Torna avanti la Viola, Provenzani mette la freccia! 33-35

2°Q – Ancora super Balic, 5° assist! Marchini ringrazia e pareggia. 33-33

2°Q – Ruba palla Balic e conclude. 33-31

2°Q – Tripla di Marchini, si scuote la Viola! 33-29

2°Q – Due con fallo per Morciano: chirurgico in lunetta. 33-26

2°Q – Tripla di Morciano. 30-26

2°Q – Accorcia Spizzichini. 27-26

2°Q – Tripla di Moltrasio. 27-24

Fine 1°Q! – Parità allo scadere dei primi 10 minuti, gara divertente ed equilibrata. Sono 8 i punti di Marchini, 6 per Birra

1°Q – Bischetti pareggia sul finire di tempo! 24-24

1°Q – Morciano realizza. 24-22

1°Q – Due con fallo per Provenzani: libero extra a segno, parità! 22-22

1°Q – Provenzani subisce fallo: 1/2 dalla lunetta. 22-19

1°Q – Bomba anche per Morciano, allunga Palermo. 22-18

1°Q – Bomba di Di Giuliomaria, siciliani avanti per la prima volta. 19-18

1°Q – Provenzani firma il nuovo vantaggio. 16-18

1°Q – Birra pareggia sulla sirena dei 24. 16-16

1°Q – Due con fallo per Caronna: libero extra dentro. 14-16

1°Q – Tripla di Renzi dal mezzo angolo. 11-16

1°Q – Altri 2 per Birra. 11-13

1°Q – Bischetti sbaglia, poi ne mette 2. 9-13

1°Q – Birra accorcia. 9-11

1°Q – Ancora Marchini da 3 punti… a bersaglio! 7-11

1°Q – Due per Maschiarelli. 7-11

1°Q – Dalla lunetta opposta Spizzichini: 1/2. 5-8

1°Q – In lunetta Masciarelli: preciso 2/2. 5-7

1°Q – Layup di Davis. 3-7

1°Q – Ancora Marchini, 2 punti. 3-5

1°Q – Tripla di Lombardo in risposta. 3-3

1°Q – Si comincia! Tripla di Marchini in apertura 0-3

17:45 – Tutto pronto per la prima gara del 2023 della Pallacanestro Viola: i neroarancio chiamati alla delicata trasferta di Palermo che mette in palio punti pesanti per uscire dai bassifondi della classifica.