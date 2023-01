Green Basket Palermo non rinuncia al campionato! La Viola tira un sospiro di sollievo

17 Gennaio 2023 14:38

Con una nota trasmessa nelle ultime ore, a firma del presidente Fabrizio Mantia, Green Basket Palermo comunica la volontà di dare seguito alla propria stagione. Dopo il ko casalingo contro la Viola nella prima gara del 2023, i siciliani avevano fatto importanti valutazioni dal punto di vista economico: senza main sponsor sarebbe stato difficile andare avanti. La prima conseguenza di tale constatazione è stata la rinuncia alla trasferta di Mestre.

Quest’oggi invece la conferma, l’ennesimo sforzo per portare avanti una stagione dispendiosa e complicata: “valutate le tante attenzioni ricevute e le esortazioni giunte da più parti di proseguire il campionato, Green Basket Palermo, nel rispetto del proprio pubblico e delle regole federali, intende proseguire, seppur con importanti rinunce tecniche, il proprio cammino in serie B. La società, in ogni sua componente, spera inoltre che questo ulteriore sforzo possa determinare un interesse ed un supporto proveniente dal mondo imprenditoriale, dall’Amministrazione Comunale e da chi ama questo sport. In tal senso, nei prossimi giorni riapriremo una campagna di sostegno e di supporto“.

La Pallacanestro Viola seguiva molto da vicino l’evolversi della vicenda. In caso di rinuncia di Palermo, infatti, sarebbero stati tolti i punti delle vittorie a tutte quelle squadre che avevano superato la compagine di coach Verderosa. Fra di esse non figurano Ragusa e Bergamo, rispettivamente a 10 e 8 punti, dirette concorrenti per la salvezza della Pallacanestro Viola che sarebbe scivolata a 6 punti, vedendosi togliere l’unica vittoria esterna della stagione. La terza e ultima squadra a non essere, eventualmente, colpita dalla sottrazione di punti sarebbe stata Pontoni Monfalcone che addirittura sarebbe arrivata a 4 punti dai Playoff scavalcando 3 squadre e raggiungendone 2 in coabitazione al 5° posto.