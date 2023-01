Torna il “Granfondo dell’Aspromonte”: tutti pronti per ciaspole e sci Nordico a Gambarie

30 Gennaio 2023 18:01

Torna il tanto atteso “Granfondo dell’Aspromonte”. L’evento, che avrà luogo domenica 5 Febbraio 2023, è giunto alla sua 7a edizione. Si tratta di un raduno escursionistico su neve con ciaspole e sci di fondo, organizzato da Aspromontewild con il Patrocinio del Comune di Santo Stefano d’Aspromonte. La manifestazione, si legge su Facebook nella pagina creata appositamente per l’evento, è aperta a tutti, ed adatta a chiunque. Lo scopo è quello di portare sempre più personea vivere l’Aspromonte e Gambarie “tutti insieme, in compagnia della Dama bianca, la neve. Lo faremo praticando escursionismo su ciaspole e sci Nordico, lo faremo gustando prodotti tipici di un territorio che non smette mai di stupire. L’organizzazione, in convenzione con diverse strutture a Gambarie d’Aspromonte prevede la possibilita’ di soggiornare per chi arriva da lontano in hotel 3 e 4 stelle in mezza pensione o in case vacanza o in baite nel territorio Aspromontano. Prevista escursione anche per Sabato 4″, si legge ancora nella nota.

Di seguito, il programma completo:

Sabato 04 febbraio 2023

Ore 09:30; Appuntamento Piazza Mangeruca per registrazione e consegna del titolo di partecipazione, sistemazione e partenza per l’escursione con le guide di Aspromontewild colazione al Sacco e rientro per le ore 15;00 .

Domenica 05 febbraio 2023

Ore 09:00; Appuntamento Piazza Mangeruca per registrazione e consegna del titolo di partecipazione, partenza per l’escursione con le guide e gli istruttori di Aspromontewild per il fantabosco faremo un giro fantastico a seconda dell’innevamento che colorerà di bianco la zona.

Ore 14:30; Incontro tra escursionisti e scierscursionisti in Piazza a Gambarie per il pranzo al ristorante ed il momento di convivio. Gadget premiazioni, brindisi e saluti finali.