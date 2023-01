Incredibile in Noicattaro-Castellana, simulano gol ed esultanza: l’arbitro convalida e scoppia il caos | VIDEO

9 Gennaio 2023 19:10

Sembra incredibile, ma la partita più discussa del weekend non è una gara di Serie A, ma bensì una di Prima Categoria. Il motivo? Un episodio clamoroso, diventato viralissimo sui social e in grado di scatenare ampie polemiche. La gara in questione è quella fra Noicattaro e Castellana, formazioni che militano nel Girone B della Prima Categoria pugliese.

Gara molto sentita in quanto entrambe le squadre gravitano in brutte acque, visti gli 11 e i 13 punti ottenuti fin qui in campionato. Serviva fare letteralmente “qualsiasi cosa” pur di vincere e i giocatori del Castellana sono stati protagonisti di un gesto incredibile. Il giocatore ospite si divora un gol da pochi metri, tirando ampiamente a lato del palo, con la palla che finisce sull’esterno della rete e poi contro i cartelloni pubblicitari. La squadra simula il gol ed esulta, come se nulla fosse. A quel punto l’arbitro ci “casca” e convalida un pazzesco gol fantasma che decide la partita.

Inutile sottolineare le furiose proteste del Noicattaro e gli insulti arrivati dalle tribune, il tutto fra l’incredulità del telecronista, come si evince dal video sottostante.