Giuseppe Valentino alla guida della Filcams Cgil Calabria

20 Gennaio 2023 12:32

L’assemblea Generale eletta a conclusione del X Congresso della Filcams Cgil Calabria, ha confermato Giuseppe Valentino (42 anni) alla guida della categoria per i prossimi quattro anni. Ad indicare alla platea delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo dirigente la candidatura proposta dalla Segreteria Nazionale della Filcams e Regionale della Cgil ci ha pensato Gianfranco Fattorini, segretario nazionale della Filcams con delega all’organizzazione alla presenza di Angelo Sposato, segretario generale della Cgil Calabria. Nella relazione introduttiva Giuseppe Valentino ha voluto ringraziare i delegati e le delegate della Filcams Cgil Calabria per il lavoro appassionato di questi anni a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori.

Saranno anni di lavoro impegnativi per cambiare le condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi, del turismo e del commercio. Settori nei quali la precarietà e la condizione di incertezza sono diventate normalità. Lotteremo, lavoreremo in Calabria e in Italia per cambiare in meglio la vita di chi quotidianamente onora il nostro Paese con il suo lavoro.