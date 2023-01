Giuseppe Scopelliti presenta il suo libro “Io sono libero” al Parlamento Europeo a Roma

26 Gennaio 2023 15:39

L’ex Sindaco di Reggio e Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti presenterà il suo libro “Io sono libero” a Roma, presso il Parlamento Europeo, mercoledì 8 febbraio, alle ore 16.30. Ci sarà anche la partecipazione di Gianfranco Fini, “guida” politica di Scopelliti. Alla presentazione ci saranno i saluti di Andrea Pierleoni, Presidente di AIDI; di Gemma Gesualdi, Presidente di Brutium e di Walter Pellegrini, editore del libro. Interverranno alla presentazione i giornalisti Francesco Verderami di Corriere della Sera e Piero Sansonetti, Direttore de L’Unità.

Il libro, datato dicembre 2020, è quello in cui l’ex politico si “apre” per la prima volta apertamente in seguito alle sue vicende giudiziarie. Parla del suo passato, politico e giudiziario appunto, ma anche dei percorsi di vita, della sua famiglia, delle sue scelte. La prefazione del testo è proprio di Gianfranco Fini. Di seguito la locandina e sotto gli articoli di alcuni passaggi del libro.