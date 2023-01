Giovanni Calabrese saluta Locri: “la città non può tornare indietro” | VIDEO

13 Gennaio 2023 20:01

Dopo 10 anni con il ruolo di sindaco di Locri, Giovanni Calabrese saluta la città per abbracciare il nuovo ruolo di assessore regionale. Questa mattina il neo esponente della Giunta Occhiuto ha salutato i cittadini, i dipendenti comunali e l’amministrazione comunale che resta nelle mani del sindaco facente funzioni Giuseppe Fontana.

“È stata una missione per cambiare il volto di Locri. Abbiamo cambiato la storia e il destino di questa città. Sembrava impossibile perché era una città disastrata”, ha rimarcato Calabrese. “Le cose realizzate – evidenza Calabrese – sono state tante, e tante saranno ancora fatte”. “Spero che a maggio, quando ci saranno le elezioni, ci sia continuità con questo progetto. Locri non può tornare indietro”, ha detto Calabrese, che ha aggiunto: “per me si chiude una parentesi istituzionale al servizio della città, ma continua l’impegno politico al servizio del territorio con un impegno prestigioso in giunta regionale”.