Giovanna Cuttitta nuovo Presidente E.R.S.U. Messina

19 Gennaio 2023 14:51

É Giovanna Cuttitta il nuovo Presidente dell’E.R.S.U. di Messina. Cuttitta, dirigente regionale dell’Assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale, è stata designata dall’assessore Mimmo Turano e si insedierà formalmente il prossimo 20 gennaio nel corso del primo incontro con il CdA dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario di Messina.

“Diritto allo studio, rimozione di ostacoli di carattere economico e sociale, aiuto ai ragazzi più svantaggiati – dice la neo presidente – sono le naturali priorità per l’E.R.S.U., priorità per cui vogliamo lavorare in sinergia con il Governo regionale e in particolare con l’assessore Turano nella consapevolezza di muoverci nel solco del dettato costituzionale e con l’obiettivo di favorire attraverso l’istruzione la crescita economica e sociale della nostra Regione”.