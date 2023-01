Reggio Calabria, i Giovani Imprenditori di Confindustria premiano Bruno Crucitti con “L’Aquilotto d’oro”

11 Gennaio 2023 10:52

Nella splendida cornice del Casale Tramontana, a Reggio Calabria, Bruno Crucitti, imprenditore di seconda generazione e responsabile qualità della Crucitti Group srl, ha ricevuto “l’Aquilotto d’oro”, quale miglior giovane imprenditore 2022. A consegnare il premio, il Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria, Salvo Presentino, che ha istituito il premio con il suo consiglio direttivo, e che ha scelto Bruno Crucitti, per le sue doti umane, morali ed imprenditoriali.

“Bruno Crucitti, si è contraddistinto, – ha sottolineato Presentino – per le spiccate competenze, partecipando in modo continuativo ai consigli direttivi, agli eventi territoriali, completando egregiamente gli incarichi assegnati e collaborando in maniera fattiva per l’associazione e per il nostro gruppo, segnalandosi nell’anno in corso per progressi con la propria azienda e dando lustro al territorio”.

Bruno Crucitti molto emozionato per questo riconoscimento, ha ringraziato il presidente Salvatore Presentino, i saggi, i colleghi del direttivo e tutto il gruppo dei Giovani Imprenditori di Reggio. “Sono onorato di ricevere questo premio, che rappresenta prima di tutto un riconoscimento per la passione, la dedizione e l’impegno, di tutti i collaboratori della nostra azienda, la Crucitti Group srl. – dichiara – Fare impresa, in un territorio come il nostro, seppur complesso, si può, coniugando la ricerca delle eccellenze in ogni dettaglio, consolidando il forte legame con le proprie radici, diffondendo il principio di legalità, in una visione d’impresa che opera in armonia con l’ambiente, e mette le persone al centro”.