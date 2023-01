Giorno della Memoria: le iniziative a Messina

25 Gennaio 2023 13:51

Il 27 gennaio, Giorno della Memoria, sono in programma due iniziative a Messina. La prima presso il salone di rappresentanza della Prefettura, alle ore 11:00, con une cerimonia commemorativa di consegna delle Medaglie d’Onore ai cittadini italiani, militari e civili che sono stati deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra, nonchè ai familiari dei deceduti residenti in questo territorio.

Mentre alle ore 15:30 evento a cura del comune di Messina e dell’Ufficio Scolastico provinciale al Palacultura Antonello.