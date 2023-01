Giornata mondiale della Pizza, seminario all’UniRC: di cosa si parlerà al dipartimento di Agraria

16 Gennaio 2023 11:21

Il 17 gennaio si celebra in tutto il mondo la Giornata della pizza. E’ in occasione di tale ricorrenza e dei cinque anni di riconoscimento dell’arte del pizzaiolo napoletano come patrimonio immateriale dell’UNESCO che è stato organizzato al dipartimento di AGRARIA un seminario dal titolo “Giornata mondiale della Pizza: qualità del prodotto Made in Italy per eccellenza”. I Proff. Amalia R.M. Piscopo, Antonio Mincione (UNIRC) e Antonella Pasqualone (Università di Bari) presenteranno i risultati scientifici prodotti nell’ambito del progetto PRIN “The Neapolitan pizza: processing, distribution, innovation and enviromental aspects”, responsabile di unità di ricerca Prof.ssa Piscopo. I temi trattati saranno l’influenza degli ingredienti del topping sulla qualità chimica, fisica e organolettica della pizza e le caratteristiche qualitative di una pizza gluten-free a base di legumi. La dott.ssa Stefania Crucitti, tecnologa alimentare, interverrà sullo strumento P.I.T. (Prodotti identitari territoriali) e infine lo chef Nunzio Foti dell’associazione provinciale cuochi reggini discuterà sull’evoluzione della pizza.

Il seminario si propone come una interessante occasione di confronto tra diversi settori: la ricerca universitaria, la ristorazione e la professione del tecnologo alimentare. L’approccio sinergico tra i diversi attori del comparto agroalimentare è tra gli obiettivi della formazione promossa dai Corsi di studio in Scienze e tecnologie alimentari, di recente ancor più riflesso nel nuovo curriculum in Gastronomia e ristorazione. Evento si svolgerà martedì 17 gennaio alle ore 10.00 presso l’Aula Seminari del Dipartimento di Agraria – Località Feo di Vito – Reggio Calabria.