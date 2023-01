Giornata della Memoria, il presidente Mancuso: “non ripetere gli orrori del secolo scorso”

27 Gennaio 2023 09:50

“È fondamentale ricordare il sacrificio di milioni di vittime innocenti della Shoah e dell’Olocausto, affinché gli orrori del secolo scorso non accadano più. Occorre tenere alta l’attenzione e sostenere la consapevolezza critica, soprattutto delle nuove generazioni, perché la notte della ragione genera mostri”.

È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Filippo Mancuso, nella ricorrenza della Giornata della Memoria, “che – aggiunge – deve essere un’occasione di approfondita riflessione sull’immane tragedia del nostro passato, per sconfiggere ogni indifferenza, educare i giovani alla libertà e per contrastare, come dice la senatrice a vita Liliana Segre, il pericolo dell’oblio”.