Giornata della memoria a Messina: domani incontro all’Istituto d’Istruzione Superiore Verona Trento

26 Gennaio 2023 09:41

Domani, venerdì 27 gennaio alle 9, all’Istituto d’Istruzione Superiore Verona Trento di Messina, la dirigenza scolastica in collaborazione con l’ANPI – Comitato Messina sezione Aldo Natoli e l’ USR Sicilia Ufficio VIII A. T. di Messina, ha organizzato un incontro con il prof. Alessandro Hoffmann dal titolo “Holocaust – Giorno della Memoria” (Storia di Alessandro ebreo di Sicilia, arrestato, “concentrato”, liberato). L’evento ideato in occasione del giorno della Memoria è rivolto agli studenti dell’istituto e a quelli di altre scuole superiori della città e della provincia. Hoffmann è nato e vive a Palermo, studia da alcuni anni la storia degli ebrei di Sicilia nel Novecento. Ha diretto Radio Spazio Noi – in Blu e ha collaborato con il «Giornale di Sicilia». È stato professore di Scienze Agrarie presso l’Università di Palermo e vicedirettore della Programmazione della Regione Siciliana. Nel 2001 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica uno dei Premi Pasquale Saraceno per studi sul Mezzogiorno banditi dalla Svimez. Ha scritto “Storia di una famiglia di origine ebrea a Palermo” (2015-2020).

Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto; la data scelta dalle Nazioni Unite ricorda il giorno del 1945, quando le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. All’incontro, tra gli altri, saranno presenti la dirigente scolastica del Verona Trento Majorana Simonetta Di Prima e la vicepreside Eliana Bottari.