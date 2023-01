Gioia Tauro: porto ancora chiuso

10 Gennaio 2023 23:26

Il Porto di Gioia Tauro resta ancora chiuso a causa del maltempo che sta colpendo la provincia di Reggio Calabria. Le forti raffiche, con punte prossime ai 52 nodi di velocità, che spirano sull’importante scalo superando le regole di sicurezza operativa.

Inoltre, le raffiche stanno rallentando le operazioni di attracco della MSC “Elaine” alla banchina est del terminal container dopo il disincaglio avvenuto nelle scorse ore. Secondo quanto appreso, la Capitaneria di porto, ha scelto di far sostare temporaneamente in rada l’imponente imbarcazione, in attesa di riprendere domani le operazioni d’attracco.