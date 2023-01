L’ex grillino Giarrusso annuncia l’ingresso nel Partito Democratico

28 Gennaio 2023 17:20

Dino Giarrusso annuncia il suo ingresso nel Partito Democratico. L’eurodeputato, per anni volto della trasmissione tv “Le Iene”, ex esponente del Movimento Cinque Stelle e per mesi vicino all’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, lo ha annunciato questa mattina a Milano durante l’evento del candidato alla segreteria democratica Stefano Bonaccini. “La sinistra incomprensibilmente per anni si è quasi vergognata delle proprie origini, ed è assurdo in un paese dove c’è chi ostenta senza vergogna i vessilli del Ventennio e i busti di Mussolini sul comodino – afferma Giarrusso- questa è la casa di una tradizione in cui c’è Berlinguer, una eredità da rivendicare con orgoglio, valori di uguaglianza, di cultura e di solidarietà di cui andare orgogliosi”.

“Bonaccini? E’ un ottimo amministratore, una persona cresciuta a pane e politica nel senso migliore del termine, nel senso dell’impegno quotidiano e personale, che proviene dunque dal PCI nella regione storicamente meglio amministrata d’Italia”, conclude Giarrusso.