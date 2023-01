Genoa-Venezia 1-0, la decide Coda (dalla panchina) nel finale: agganciata la Reggina al 2° posto

16 Gennaio 2023 20:47

Coda di qua, Coda di là, Coda accostato a questi, Coda accostato a quelli, Coda ha problemi col Genoa. E invece Coda entra dalla panchina e con una zampata all’85’ regala tre punti pesantissimi al Genoa contro il Venezia in una partita bloccata e non semplice. Basta dunque la zampata del bomber per agganciare la Reggina al secondo posto a quota 36. I tifosi amaranto hanno sperato, e nel finale anche creduto, che la squadra rossoblu potesse rimanere terza, per via di un avversario coriaceo e ben messo in campo, ma dopo mesi la compagine di Inzaghi torna a condividere una posizione di classifica con un’avversaria, quel Genoa favorito alla vigilia e salvato da quel Coda che probabilmente dopo oggi sarà sempre più saldo in Liguria. Il programma completo di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE B 20ª GIORNATA

SABATO 14 GENNAIO

ore 14:00

Bari-Parma 4-0

Cagliari-Como 2-0

Perugia-Palermo 3-3

Pisa-Cittadella 1-2

Reggina-Spal 0-1

ore 16:15

Frosinone-Modena 2-1

DOMENICA 15 GENNAIO

ore 14:00

Sudtirol-Brescia 1-0

ore 16:15

Cosenza-Benevento 1-1

Ternana-Ascoli 1-0

LUNEDI’ 16 GENNAIO

ore 18:45

Genoa-Venezia 1-0

CLASSIFICA SERIE B