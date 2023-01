Gemini Mestre-Pallacanestro Viola, LIVE 1°Q: padroni di casa nettamente in controllo

22 Gennaio 2023 17:14

Archiviato il girone d’andata con una dolorosa sconfitta contro Ragusa al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la Pallacanestro Viola apre il girone di ritorno in trasferta, ospite della Gemini Mestre, seconda forza del Girone B di Serie B. Come se non bastasse la caratura dell’avversaria, che ha perso appena 3 gare nel girone d’andata, a complicare la gara dei neroarancio c’è un’assenza pesante.

Un’assenza che accompagnerà i ragazzi di coach Bolignano per tutto il girone di ritorno. Stiamo parlando dell’addio di Andrea Renzi, capitano e leader offensivo dei reggini, accasatosi alla Pallacanestro Trapani nei giorni scorsi. Un’assenza alla quale la Viola oggi deve sopperire con le proprie forze, in attesa che il GM Barrile regali novità dal mercato. StrettoWeb seguirà LIVE la gara raccontando ai suoi lettori le azioni più belle del match.

Gemini Mestre-Pallacanestro Viola LIVE

1°Q – Ne mette due Bischetti. 19-4

1°Q – Bortolin aumenta il gap, altri 2 per Mestre. 19-2

1°Q – Due con fallo per Conti: libero extra a bersaglio. 17-2

1°Q – Altra tripla di Conti. 14-2

1°Q – Prima bomba di giornata, Alberto Conti segna da 3. 11-2

1°Q – Spizzichini, si sblocca la Viola. 8-2

1°Q – Conti, altri 2. 8-0

1°Q – Ancora Mazzucchelli, poi Rossi. 6-0

1°Q – I primi punti arrivano dopo oltre 1 minuto e 30 secondi, Mazzucchelli fa 2/2 ai liberi. 2-0

1°Q – Si comincia!

16:45 – Tutto pronto per la palla a due fra Gemini Mestre e Pallacanestro Viola. I neroarancio iniziano il girone di ritorno con una delicata trasferta. Assenza importante per i reggini: capitan Renzi ha fatto le valigie: è un nuovo giocatore della Pallacanestro Trapani.