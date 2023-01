Pallacanestro Viola, la prima senza Renzi è una batosta: Mestre vince 97-69

22 Gennaio 2023 18:49

Archiviato il girone d’andata con una dolorosa sconfitta contro Ragusa al PalaCalafiore di Reggio Calabria, la Pallacanestro Viola apre il girone di ritorno in trasferta, ospite della Gemini Mestre, seconda forza del Girone B di Serie B. Come se non bastasse la caratura dell’avversaria, che ha perso appena 3 gare nel girone d’andata, a complicare la gara dei neroarancio c’è un’assenza pesante.

Un’assenza che accompagnerà i ragazzi di coach Bolignano per tutto il girone di ritorno. Stiamo parlando dell’addio di Andrea Renzi, capitano e leader offensivo dei reggini, accasatosi alla Pallacanestro Trapani nei giorni scorsi. Un’assenza alla quale la Viola oggi deve sopperire con le proprie forze, in attesa che il GM Barrile regali novità dal mercato. Assenza che, tutto sommato, si sente il giusto. Difficile rinunciare ai 22 di media dell’ex capitano, spesso passivo in difesa, ma oggi l’attacco della Viola produce 68 punti e la difesa ne subisce 97.

Cosa vuol dire questo? Che il basket è e resta uno sport di squadra, al di là della singola assenza. Se i neroarancio non difenderanno meglio, sarà difficile fare punti, a maggior ragione senza il proprio terminale offensivo di spessore. L’inizio odierno è uno shock: Mestre chiude i primi 10 minuti sul 21-8 e gli spettri di un’imbarcata aleggiano già sui neroarancio.

La Viola resta comunque in partita, prova a ricucire il gap nei due quarti successivi, passa da i -21 ai -9 nel massimo sforzo, ma la rimonta non si chiude mai del tutto. Mestre ha qualche pausa, ma quando accelera fa malissimo con Conti (29), Rossi e Bortolin (18 per entrambi). Corti nelle rotazioni e con qualche, comprensibile, novità ancora da assimilare, i neroarancio si arrendono nel quarto periodo di gioco nel quale Mestre dilaga fino al 97-69 finale. L’ultimo a mollare è il solito Marchini che chiude con 19 punti totali.

Gemini Mestre-Pallacanestro Viola LIVE

Fine partita! – Il girone di ritorno inizia con un’amara sconfitta per la Pallacanestro Viola. I reggini partono male nel primo quarto, provano a restare attaccati alla partita fino al quarto periodo, poi a corto di energie si arrendono nell’ultimo periodo di gioco.

4°Q – Marchini in lunetta, è l’ultimo a mollare: 2/2. 97-69

4°Q – Ancora Rossi. 97-66

4°Q – Rossi realizza. 95-66

4°Q – Due liberi per Bortolin, poi Bocconcelli. 93-66

4°Q – Conti in lunetta: 2/2. 89-66

4°Q – Tripla di Bocconcelli. 87-66

4°Q – Canestro Viola, finalmente, Spizzichini. 84-66

4°Q – Conti in lunetta: 2/2. Parziale di 11 punti per Mestre. 84-64

4°Q – Pellicano da 3… dentro. 82-64

4°Q – Bortolin in lunetta: 2/2. 79-64

4°Q – Bortolin realizza. C’è poco da fare, la Viola deve difendere meglio se vuole riprendere questa gara. 77-64

4°Q – Due per Conti, devastante oggi, sono 25 per lui. 75-64

4°Q – Tripla di Farina!!! La Viola trona sotto la doppia cifra di svantaggio. 73-64

4°Q – Provenzani in lunetta: 2/2. 73-61

4°Q – Due liberi a bersaglio per Bortolin. 73-59

4°Q – Tripla di Provenzani! 71-59

4°Q – Bortolin realizza. 71-56

4°Q – Antisportivo a Marchini, in lunetta ci va Di Meco: 1/2. 69-56

Fine 3°Q! – Buon terzo periodo di gioco per la Viola che accorcia a -12 il gap di svantaggio. Quando si accende Mestre fa paura, ma quando si spegne lascia punti ai neroarancio. Rischia di pesare il pessimo inizio del primo quarto di gioco.

3°Q – Altri due per Spizzichini. 68-56

3°Q – Ruba palla Balic e realizza. 68-54

3°Q – Marchini segna ancora. 68-52

3°Q – Realizza Rossi. 68-50

3°Q – Di Meco in lunetta: 2/2. 66-50

3°Q – Tripla di Balic! 64-50

3°Q – Due per Conti. 64-47

3°Q – Marchini accorcia. 62-47

3°Q – Sebastianelli ne mette 2. 62-45

3°Q – Tripla di Provenzani! 60-45

3°Q – Tripla di Balic, grande ‘assente’ della partita fin qui. 60-42

3°Q – Libero a bersaglio per Rossi. 60-39

3°Q – Risponde Provenzani da 2. 59-39

3°Q – Sebastianelli da 3. 59-37

3°Q – Tripla di Rossi! 56-37

3°Q – Spizzichini realizza. 53-37

3°Q – Conti in lunetta: 2/2. 53-35

3°Q – Accorcia Marchini. 51-35

3°Q – Sebastianelli in lunetta, 2 liberi dentro. 51-33

3°Q – Tripla di Bocconcelli. 49-33

3°Q – Risponde Davis. 46-33

3°Q – Bortolin, primi 2 anche per Mestre. 46-31

3°Q – Si riparte! I primi 2 punti sono per Marchini che subisce anche fallo: dentro il libero extra. 44-31

Fine 1° tempo! – La reazione della Viola nei secondi 10 di gioco c’è stata, ma Mestre si è ripresa in un amen, complice il gap del primo quarto. Neroarancio sotto di 16 all’intervallo, con nessun giocatore in doppia cifra e Marchini best scorer (8). Dall’altra parte Conti ne ha già messi 19.

2°Q – Alberto Conti va in lunetta nel finale di quarto: 2/2. 44-28

2°Q – Mazzucchelli, tripla. Una secchiata d’acqua sulla focosa reazione neroarancio. 42-28

2°Q – Altra bomba di Conti, minaccia numero 1 fra le file dei padroni di casa. 39-28

2°Q – Jumper dalla media per Marchini… a bersaglio! 36-28

2°Q – Schiaccia Conti, altro errore neroarancio. 36-26

2°Q – Bortolin punisce la Viola su una delle poche disattenzioni di questo secondo quarto. 34-26

2°Q – Gita in lunetta per Provenzani: 2/2. 32-26

2°Q – Davis fa saltare l’avversario e ne mette 2. Coach Ciocca chiama il timeout. 32-24

2°Q – Spizzichini, 2 punti. Mestre un po’ in difficoltà ora, ma la Viola deve difendere. 32-22

2°Q – Conti torna a segnare e subisce fallo: libero extra dentro. 32-20

2°Q – Si è acceso Marchini, 2 in penetrazione. 29-20

2°Q – Tripla pesante, dall’angolo, di Bocconcelli. 29-18

2°Q – Ancora Dave Marchini! 26-18

2°Q – Marchini accorcia, buon parziale di 8 punti per la Viola. 26-16

2°Q – Tripla di Farina, gran giocata di quello che per ora è il nuovo 4 titolare neroarancio. 26-14

2°Q – Spizzichini segna i primi punti della Viola del quarto, con fallo: libero aggiuntivo dentro. 26-11

2°Q – Bortolin segna ancora. 26-8

2°Q – Tripla per Rossi a inizio secondo quarto. 24-8

Fine 1°Q! – Mestre ampiamente in controllo nei primi 10 minuti, solo nel finale qualche sprazzo di gioco neroarancio. La forza di Mestre, sommata all’assenza di Renzi,

1°Q – Virata di Farina, due punti. Provano a scuotersi i neroarancio. 21-8

1°Q – Tap-in offensivo di Bischetti dopo un errore di Balic. 21-6

1°Q – Due per Bocconcelli. 21-4

1°Q – Ne mette due Bischetti. 19-4

1°Q – Bortolin aumenta il gap, altri 2 per Mestre. 19-2

1°Q – Due con fallo per Conti: libero extra a bersaglio. 17-2

1°Q – Altri 2 per Conti. 14-2

1°Q – Prima bomba di giornata, Alberto Conti segna da 3. 11-2

1°Q – Spizzichini, si sblocca la Viola. 8-2

1°Q – Conti, altri 2. 8-0

1°Q – Ancora Mazzucchelli, poi Rossi. 6-0

1°Q – I primi punti arrivano dopo oltre 1 minuto e 30 secondi, Mazzucchelli fa 2/2 ai liberi. 2-0

1°Q – Si comincia!

16:45 – Tutto pronto per la palla a due fra Gemini Mestre e Pallacanestro Viola. I neroarancio iniziano il girone di ritorno con una delicata trasferta. Assenza importante per i reggini: capitan Renzi ha fatto le valigie: è un nuovo giocatore della Pallacanestro Trapani.