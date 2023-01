Futsal, sconfitta per l’Ecosistem Lamezia: ad Acri finisce 8-7

22 Gennaio 2023 11:21

Una partita maledetta e sfortunata, una sfida che fa registrare un possesso palla e delle statistiche di conclusioni a rete decisamente di tinta Orange eppure, nonostante il predominio territoriale, le ripartenze avversarie hanno saputo far male all’Ecosistem che alla fine esce sconfitta di misura. La gara tra Città di Acri e Ecosistem Lamezia Soccer termina 8-7. Gli arancio-neri hanno creato veramente tantissime occasioni da gol, sciupandone però molte, i cosentini sono stati, invece, campioni di cinismo riuscendo a trasformare in gol quasi tutte le conclusioni verso la porta di Rotella, sapendo gestire bene i vari momenti della partita, affidandosi a letali ripartenze. Ecosistem Lamezia che resta prima in classifica. Prossimo impegno la sfida di Coppa Italia contro il Mascalucia, mercoledì al PalaSparti. Di seguito il tabellino.

CITTÀ DI ACRI – ECOSISTEM LAMEZIA SOCCER 8-7

CITTÀ DI ACRI: Gallo, Abate, Giudice, Ferraro, Salerno. Covello, Marques Xixo, Perri, Caligiuri, Servino, Occhiuto, Savuto. All. Basile.

LAMEZIA: Rotella, Ecelestini, Mantuano, Caminero, Gerbasi. Dara, Caffarelli, Lo Scavo, Deodato, Gagliardi, Gigliotti.

Allenatore: Sebastiano Carrozza.

Marcatori: Giudice (A), Marques Xixo (A), Caligiuri (A), Deodato (L), Caligiuri (A), Ecelestini (L), Ferraro (A). Gerbasi (L), Rotella aut. (A), Marques Xixo (A), Caminero (L), Perri (A), Caminero (L), Deodato (L), Ecelestini (L).