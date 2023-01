5 Gennaio 2023 11:35

Agli ingressi di Piazza San Pietro, alla destra del presepe guardando la basilica, ci sono fedeli che spiegano di avere “una prenotazione fatta online” e che avrebbero diritto ad entrare per seguire seduti i funerali di Benedetto XVI. I gendarmi spiegano loro che “sono stati truffati”. Non c’era bisogno infatti di alcuna prenotazione né di biglietti per i fedeli.