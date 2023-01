Fondi per aree alluvionate, De Luca (M5s): “bisogna fare in fretta”

3 Gennaio 2023 15:28

“La riprogrammazione dei fondi da destinare come indennizzo alle aziende e ai privati che hanno subito i danni delle alluvioni è una buona notizia, ma è necessario che la Regione si muova con celerità altrimenti i fondi arriveranno troppo tardi”. Così in una nota il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Antonio De Luca in merito alla delibera di riprogrammazione di 15 milioni di fondi FSC a titolo di indennizzo per i cittadini e le imprese colpite dalle alluvioni nelle aree di Trapani, Messina e Siracusa.

“Conformemente all’ordine del giorno sottoscritto da me e da tutti gli altri capigruppo – afferma il parlamentare messinese – è stato avviato l’iter per i ristori anche per quei comuni del messinese che sono stati duramente colpiti dalle alluvioni e che sino ad oggi sono stati ignorati dalle istituzioni”. “Avrei preferito che le somme venissero individuate all’interno del bilancio regionale – conclude l’on. Antonio De Luca – ma il Governo Schifani si è intestardito su una riprogrammazione dei fondi FSC, per cui nelle prossime settimane continuerò a vigilare affinché si passi dalle buone intenzioni ai fatti, perché fino a quando i soldi non arriveranno nelle tasche dei cittadini e nella casse delle imprese danneggiate non bisognerà abbassare la guardia. Troppo spesso in passato gli annunci sono rimasti tali ed è per questo che seguirò l’iter fino a quando non sarà concluso e i fondi non arriveranno a destinazione”.