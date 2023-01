Approvata dal Consiglio comunale la costituzione della Fondazione Messina per la Cultura

Sono stati 14 i consiglieri comunali di Messina nell’ordine, Concetta Bonocore, Giuseppe Busà, Francesco Cipolla, Nicoletta, D’Angelo, Rosaria Di Ciuccio, Antonia Feminò, Serena Giannetto, Margherita Milazzo, Salvatore Papa, Sebastiano Pergolizzi, Giulia Restuccia, Raffaele Rinaldo, Emilia Rotondo, Giuseppe Trischitta e 4 i contrari. È questo l’esito della votazione nel corso dell’odierna seduta di Consiglio comunale che ha sancito l’approvazione della costituzione della Fondazione denominata “Messina per la Cultura”. Il nuovo organismo guidato da Comune e Città metropolitana di Messina che non ha scopo di lucro, persegue finalità di promozione culturale, attraverso la realizzazione e la partecipazione ad iniziative ed eventi culturali, artistici e sociali di rilevanza locale, nazionale ed internazionale. Nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione da parte del Civico consesso, in merito alla delibera di Giunta comunale avente ad oggetto la costituzione della Fondazione, il Sindaco Federico Basile e l’Assessore proponente con delega alla Fondazione Massimo Finocchiaro “arte, spettacolo e cultura e più in generale la promozione e la conoscenza del nostro ricco patrimonio culturale è uno tra gli obiettivi – dichiarano Basile e Finocchiaro – prefissati nel programma elettorale. Promuovere la crescita culturale del nostro territorio significa parallelamente avviare percorsi atti a favorire lo sviluppo sociale ed economico del comprensorio cittadino e metropolitano e più in generale siciliano, al fine di accrescere il senso di identità e di appartenenza della collettività ed in particolare i giovani attraverso la collaborazione sinergica tra Comune, Città metropolitana, soggetti pubblici e privati”.

Il Sindaco Basile ha aggiunto “siamo particolarmente soddisfatti in quanto l’odierna approvazione rappresenta quella continuità amministrativa che nell’ambito della cultura era stata fortemente sostenuta dal mio predecessore Cateno De Luca. Oggi il risultato è stato raggiunto – ha concluso Basile – e auspichiamo attraverso la Fondazione che le iniziative di promozione culturale, turistico e di marketing territoriale possano contribuire allo sviluppo del brand Messina, affinché la nostra Città non sia soltanto una Città di passaggio ma da vivere e apprezzare”.