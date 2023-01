“Il mio posto è qui”, casting aperti per il film che si terrà nel reggino: si cercano attori, come candidarsi

5 Gennaio 2023 13:57

Calabria Film Commission prosegue nel suo lavoro di sponsorizzazione del territorio attraverso il cinema. E lo fa di nuovo con un borgo che è già diventato protagonista di recente: Gerace. Il piccolo comune in Provincia, tra i più belli, simbolici e caratteristici di Reggio, è stato location del videoclip di Jovanotti per il brano “Alla Salute”. Adesso, Gerace è luogo di ambientazione del film “Il mio posto è qui”, diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto e prodotto da Orisa Produzioni con il sostegno, appunto, di Calabria Film Commission. Ambientato nel 1940, avrà come detto il borgo come location principale. L’inizio riprese è previsto a Marzo 2023. Obiettivi Creativi, che cura i casting in Calabria, è alla ricerca di attori e attrici dai 18 ai 60 anni per ruoli secondari, piccoli ruoli e figurazioni speciali.

RUOLI SECONDARI

MARIELLA 50 ANNI – Madre della giovane protagonista Marta, sarà la sua principale antagonista. Donna di una bellezza ormai sfatta, trascurata, di corporatura minuta. Tipologia mediterranea (quindi capelli castani, occhi scuri). E’ una madre ancorata ai valori tradizionali del paese.

ROSA 18 ANNI – La sorella piccola di Marta. Deve sposarsi ma la situazione di Marta le crea problemi con il resto del paese.

SAVERIO 50 ANNI – Padre di Marta, uomo introverso e di poche parole, intimorisce però con il suo aspetto fisico e detta legge a casa sua con pochi gesti.

GINO 45 ANNI – Futuro marito di Marta, è un uomo robusto, non bello. Il suo aspetto fisico non dovrebbe essere minaccioso di primo acchito, anzi quasi bonario. Tradirà però la sua rozzezza contadina quando il suo ruolo verrà messo in discussione.

DON ANTONIO 60 ANNI – E’ il prete del paese, punto di riferimento per la comunità. Prete buono ma pilatesco, che non vuole mai immischiarsi nei problemi. Nonostante ricopra il ruolo di custode della casa del Signore, il suo aspetto è piuttosto anonimo.

DORA 55 ANNI – Madre del fidanzato di Marta, Michele. Una donna che trasmette serenità ed empatia, ha un sorriso caldo e amichevole. Di aspetto minuto, curata ma in modo semplice. E’ sensibile e profonda.

AMEDEO 20 ANNI – Fidanzato di Rosa. Un bel ragazzo, semplice, dalle spalle larghe e il volto sincero, senza troppi grilli per la testa. Ha un viso rassicurante e privo di spigolosità.

BIANCA 35 ANNI – Insegnante di dattilografia nella sede del PCI. E’ una donna carismatica e militante, dal portamento fiero. E’ abituata a combattere, è dura, difficilmente sorride e non lascia trasparire nulla della sua femminilità. Vestita sempre in modo composto.

FRANCESCO 30 ANNI – Uno dei militanti della sede del PCI. Uomo piacente e galante, abituato ad essere al centro dell’attenzione ma in realtà meschino e approfittatore. Cercherà di sedurre Marta.

ENRICO 40 ANNI – Ex amante di Lorenzo. Di bell’aspetto, atletico e curato tanto nel suo aspetto quanto nel vestiario. Ha qualcosa di viscido. Nonostante sia gay, ha finito per sposare la ragazza ricca del paese per interesse.

MICHELE 20 ANNI – Fidanzato di Marta che muore in guerra. Ragazzo di bell’aspetto e maschile.

PICCOLI RUOLI e FIGURAZIONI SPECIALI

DAVIDE 50 ANNI – Gay, proprietario del casale della festa. Uomo raffinato e composto, forse proveniente da una famiglia aristocratica decaduta.

NANNI 30 ANNI – Un uomo gay di origina paesana e di aspetto più rozzo e timido. Verrà in seguito malmenato da un branco.

BERTO 30 ANNI – Uomo gay di bell’aspetto anche se paesano. Ha un qualcosa che tradisce la sua natura omosessuale. Amante di Nanni. verrà malmenato insieme al compagno.

SALVO 50 ANNI – Padre dell’amica di Marta. Fa il pescivendolo. Uomo meschino con un sorriso sgradevole. Nonostante provi ad essere simpatico, suscita ripugnanza. Si rivelerà essere un gay nascosto.

DONNA Democrazia cristiana 40 ANNI – Rappresentante politico locale della DC, fa il comizio in piazza per promuovere il voto femminile. Donna più acculturata, di aspetto composto e suoresco.

MIRANDA 50 ANNI – Fruttivendola del mercato. Signora di aspetto paesano, lavoratrice e molto umana.

DOTTORE 50 ANNI – Dottore del paese, uomo distinto e composto.

MARESCIALLO 40 ANNI – Maresciallo del paese.

ELSA 50 ANNI – Sarta del paese.

VICINA DI DORA 60 ANNI – Signora di paese.

RAGAZZE DEL CORSO MATRIMONIO 18/20 ANNI – ragazze di paese un po’ smorfiose.

RAGAZZE DEL CORSO DATTILOGRAFIA 20/25 ANNI – ragazze più curate. Devono saper scrivere un po’ a macchina.

Come candidarsi

Le proposte dovranno essere formulate solo tramite VIDEO DI PRESENTAZIONE (MAX 2 MINUTI). La scadenza per la ricezione del video di presentazione è Venerdì 15 Gennaio 2023 entro e non oltre le ore 18.00. NOTA IMPORTANTE: Il materiale video NON VA CARICATO via wetransfer (o similari), ma va caricato su YouTube o Vimeo. Assicurarsi di aver concesso le autorizzazioni necessarie alla mail lelenuceracasting@gmail.com per la visualizzazione del vostro video. Si suggerisce di utilizzare un’inquadratura orizzontale (qualora venisse utilizzato un cellulare) e una luce naturale (NO CONTROLUCE). Il link del video dovrà essere copiato nel corpo della mail lelenuceracasting@gmail.com con le seguenti informazioni: NOME; COGNOME; ETÀ; RESIDENZA; RECAPITO TELEFONICO. I candidati ritenuti idonei riceveranno istruzioni per sostenere il provino.