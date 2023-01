Messina, ritorna MessinaCon: la fiera del fumetto e del videogame

21 Gennaio 2023 11:46

“Con grande gioia annunciamo che nel 2023 ritornerà il MessinaCon. Dopo la pandemia, in molti di voi ci avete chiesto se si sarebbe fatta oppure no una nuova edizione e alla fine, dopo lunghe trattative abbiamo deciso di riportarlo a Messina ma con un sacco di novità.

La prima è che ad organizzarlo sarà Stretto Crea coi cui abbiamo anche programmato una serie di eventi “satellite” che avranno inizio nei prossimi mesi, a partire da Aprile 2023 di cui molti in collaborazione con svariate associazioni (e non) dello Stretto che culmineranno nella prossima edizione.

La seconda è che MessinaCon cambierà nome lasciando intatti i suoi punti forti. Tante sono le novità che ci aspettano e non vediamo l’ora di condividerle con voi e grazie. Grazie a tutti voi che ci avete richiesto più volte, che ci avete scritto cosa migliorare e a tutti i gruppi che ci sostengono e ci sosteranno nei prossimi mesi“. È quanto si legge in un comunicato dell’organizzazione.

Perchè una fiera del fumetto e del videogame?

Quello delle fiere del fumetto e del videogame è diventato negli ultimi anni un fenomeno estremamente diffuso in Italia, arrivando a coprire l’intera penisola di numerosi appuntamenti dedicati ai più famosi eroi di carta e virtuali.

Il successo di questo tipo di manifestazioni risiede probabilmente nella capacità di intercettare il consenso di un pubblico vasto ed eterogeneo, in quanto l’offerta ludico/culturale ad esse connessa risulta spesso ampiamente variegata, abbracciando tutta una serie di campi che vanno dal fumetto all’animazione, dal collezionismo ai giochi tradizionali ed elettronici.

Messina, un palcoscenico ideale

Il progetto Messinacon nasce da queste premesse, con l’intento di realizzare sul territorio dello Stretto una manifestazione con un ampio respiro nazionale e internazionale grazie alle numerose collaborazioni con altri festival del settore, tra cui il e dal concreto interesse di realizzare sul territorio un evento che possa negli anni consolidarsi come tra i più importanti appuntamenti estivi del sud Italia. MessinaCon è una nuova fiera del fumetto e del videogame dal taglio innovativo e giovanile, che si svolgerà probabilmente a inizi Settembre 2023.

Rinasce MessinaCon

MessinaCon è stato un festival dedicato agli appassionati di fumetto, gadget, animazione e videogame di ultima generazione. Il target a cui si rivolge la manifestazione è quindi di ampio raggio, raggiungendo tutte le fasce di età con particolare attenzione per i giovani e i giovanissimi. Tra gli ospiti illustri possiamo parlare di David Lloyd (ideatore di V for Vendetta) e Barbascura X.

All’interno della rassegna diverse saranno le attrazioni, gli eventi, gli appuntamenti incentivando lo spettatore a non accontentarsi di una sola giornata di visita, ma spronandolo a trattenersi in città per sfruttare interamente i giorni di svolgimento. Nell’edizione del 2019, prima della pandemia, la fiera ha raggiunto 5000 persone da tutta la provincia.