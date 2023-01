Festival Internazionale di Scacchi: a Messina la cerimonia inaugurale

2 Gennaio 2023 13:22

Con l’inaugurazione alla presenza del Sindaco di Messina, Federico Basile, cui prenderà parte l’Assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, prenderà il via oggi pomeriggio al Capo Peloro Hotel a Torre Faro, alle ore 16.15, il Festival Internazionale di Scacchi XV Kodokan “Città di Messina – Porta della Sicilia. L’evento, promosso dall’Associazione Kodokan e patrocinato dal Comune di Messina, si concluderà domenica 8 gennaio e vedrà la partecipazione di oltre 100 scacchisti provenienti da più di venti nazioni e da quattro continenti. La manifestazione sportiva, ritenuta dalla Federazione Scacchistica Italiana uno degli eventi di maggiore rilevanza nazionale è inserita dalla Federazione Internazionale degli Scacchi nel calendario delle competizioni scacchistiche più importanti d’Europa.

Nel corso della manifestazione sono previste anche escursioni turistiche organizzate dalla Kodokan in sinergia con l’Assessorato comunale alla Cultura e al Turismo per offrire ai partecipanti, accompagnatori e familiari la possibilità di ammirare le bellezze culturali, architettoniche e paesaggistiche di Messina. Alla competizione sportiva hanno collaborato anche aziende presenti sul territorio, che hanno fornito il loro contributo per la buona riuscita dell’evento sportivo, culturale e turistico, con l’obiettivo di diffondere oltre alla disciplina degli scacchi anche alla conoscenza delle bellezze della città.