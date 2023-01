5 Gennaio 2023 13:22

Stati Uniti sotto shock per l’uccisione di un’intera famiglia. La tragedia è avvenuta ieri sera, nella cittadina di Enoch nello Utah, con il ritrovamento di 8 membri di una famiglia, tra cui 5 bambini, uccisi a colpi d’arma da fuoco

“Al momento non crediamo che ci sia una minaccia per il pubblico o che ci siano sospetti in libertà”, si legge in un comunicato delle autorità che non hanno reso noto altri dettagli sulle persone decedute.