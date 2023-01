Ex Reggina, incarico prestigioso per Riccardo Bigon

15 Gennaio 2023 16:00

Isola felice in fatto di settore giovanile per i calciatori, in quanto a crescita e formazione in uno dei migliori centri sportivi del Sud Italia, ma importante trampolino di lancio anche per i dirigenti. Questa, era, la Reggina dei primi anni 2000. Dal racconto di Di Lorenzo a StrettoWeb da parte di Laiacona alla possibilità concreta che Giuseppe Geria torni in amaranto a distanza di anni, spunta una notizia che fa sempre riferimento a un ex Reggina. Si tratta di Riccardo Bigon, che proprio in riva allo Stretto ha cominciato la sua attività di dirigente, come team manager e dg amaranto dal 2004 al 2009.

Stretto un rispettoso e stretto rapporto con mister Mazzarri, protagonista della Reggina in quegli anni, Bigon ha poi seguito il tecnico toscano a Napoli. Successivamente, Hellas Verona e Bologna. E ora? E ora, secondo quanto riferito da alcuni importanti media nazionali, il figlio d’arte avrebbe raggiunto un accordo con il City Football Group, di cui sarà un nuovo consulente. Intravisto in tribuna a Perugia ieri, dove giocava il Palermo, proprio con i rosanero – da questa estate sotto la galassia del City Group – potrebbe cominciare una nuova collaborazione.