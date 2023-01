17 Gennaio 2023 16:18

Un giovane è evaso dagli arresti domiciliari nel salernitano, dove si trovava sottoposto per rapina, per recarsi in provincia di Reggio Calabria e fare visita ai familiari. Il 32enne è responsabile di una rapina di 10 mila euro commessa nel settembre scorso ai danni di un centro scommesse nel salernitano. I Carabinieri hanno disposto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della procura.