L’Europa dice sì al marchio D.O.P. per il “Cedro di Santa Maria del Cedro”

28 Gennaio 2023 13:24

Le ultime più recenti e rilevanti novità, in ordine allo stato della procedura, saranno illustrate mercoledì 1° febbraio 2023 presso il Museo del Cedro, a Santa Maria del Cedro (CS). In particolare, alle ore 10:00 avrà luogo una visita alla cedriera dell’azienda Eva, in località Valline, nel cuore della Valle dei Cedri: attesi il Presidente della Giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto, e l’Assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo. A seguire, alle ore 10:30, conferenza stampa nelle sale del Museo del Cedro, a Santa Maria del Cedro, con l’intervento – oltre che del Presidente Occhiuto, e dell’Assessore Gallo – di Roque Pugliese, referente per la Calabria della Comunità Ebraica di Napoli, e di Angelo Adduci, Presidente del Consorzio del Cedro di Calabria.

Ai lavori, che saranno aperti dai saluti istituzionali del Sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, presenzieranno, tra gli altri, anche i primi cittadini dei Comuni dell’Alto Tirreno Cosentino; il Presidente dell’Accademia Internazionale del Cedro, Franco Galiano; il Presidente di Confagricoltura Cosenza, Paola Granata; il Presidente di Confapi Calabria, Francesco Napoli; il Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri; il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio della provincia di Cosenza, Corrado Rossi.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati, altresì, i risultati sin qui conseguiti dal Consorzio e gli ulteriori interventi orientati allo sviluppo del comparto cedricolo calabrese.