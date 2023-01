Esodo di tifosi del Catania verso Locri: forze dell’ordine mobilitate a Villa San Giovanni | FOTO LIVE

15 Gennaio 2023 12:59

Grande mobilitazione delle forze dell’ordine in queste ore a Villa San Giovanni dove si attende l’arrivo dei tanti tifosi del Catania che stanno seguendo con entusiasmo la loro squadra lanciatissima verso la promozione in serie C. Alle 14:30 di oggi, infatti, il Catania giocherà allo stadio di Locri contro il San Luca e sarà seguito da svariate centinaia di supporters etnei. Una situazione che ha allarmato le autorità competenti, che hanno deciso di prendere provvedimenti preventivi dispiegando numerose pattuglie della Polizia agli imbarcaderi di Villa San Giovanni e disponendo attività di controllo e pattugliamento lungo la A2 Salerno-Reggio Calabria e la SS682 lungo tutto il tragitto che i tifosi siciliani dovranno percorrere per giungere a Locri.