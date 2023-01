E’ arrivata la neve: sul Pollino si ciaspola

11 Gennaio 2023 10:28

Dopo un periodo di caldo, che ha portato allo scioglimento della neve caduta ad inizi dicembre, finalmente nel Parco Nazionale del Pollino è ritornata la neve. La perturbazione che ha interessato l’Italia da Nord a Sud di lunedì 9 gennaio ha portato finalmente un po’ di neve a partire dal 1200 metri. Accumuli sufficienti che possono finalmente riaprire la stagione delle ciaspole sui sentieri più battuti del Parco. A Piano Visitone, Colle Impiso e Piano Ruggio, località del comune di Viggianello, Piano Pedarreto, nel comune di Rotonda si segnalano già dai 20 ai 30 cm di neve fresca dove poter ciaspolare. Lontano dai comprensori sciistici e dalle piste da sci, il Parco Nazionale del Pollino, per chi ama camminare sulla neve, rappresenta un vero e proprio paradiso. Innumerevoli sentieri che si possono percorrere con le guide di diversa difficoltà: da quelli più semplici adatti a tutti a quelli più impegnativi. Con le racchette da neve si possono percorrere i sentieri più belli del Pollino, tra le faggete secolari e gli alberi di Pino Loricato, albero simbolo del Pollino.

“Finalmente possiamo iniziare l’attività delle ciaspole – dichiara Adalberto Corraro, guida di Infopollino Centro Escursioni (www.infopollino.com) – L’idea anche per questa stagione è quella di far scoprire a passo lento, ciaspole ai piedi, la magia del Pollino innevato a tutti. Per questo proponiamo ciaspolate sia di giorno che al tramonto, con il coinvolgimento anche dei bambini”. Le attività continueranno per tutto l’inverno e l’offerta delle ciaspolate è variegata: esperienze per tutte le età, per chiunque voglia vivere la montagna a portata di mano e anche per chi voglia spingersi un po’ oltre su percorsi meno frequentati. Per i bambini sono previste ciaspolate sulle tracce degli animali selvatici, per i più allenati ciaspolate panoramiche di media difficoltà o ciaspolate impegnative fino ai Pini Loricati, a 2000 m slm. Si inizia dal prossimo week end e gli operatori turistici di Viggianello e Rotonda sono già pronti ad offrire pacchetti per i week end invernali per accogliere tutti i turisti che vorranno scoprire il Pollino in inverno e trascorrere un fine settimana sulla neve tra ciaspole e buona cucina.