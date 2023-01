Messina, l’Associazione Nazionale Tutela Forze di Polizia e l’avv. Paratore insieme per i bimbi del Ghana | FOTO

27 Gennaio 2023 18:33

L’Associazione nazionale Tutela Forze di Polizia con il suo presidente dott. Valerio Iovinella e il segretario regionale Sicilia avv. Silvana Paratore al fianco della Solidarity in action e della Bemy’s fondazione. Eseguita una donazione all’associazione di promozione sociale presieduta dal mediatore interculturale socio-giuridico messinese Antonino Bevilacqua partito da diverse settimane che si trova attualmente in Ghana.

Diversi i video inviati alla Paratore che dimostrano le esigenze concrete del territorio ed i bisogni della popolazione. Il contributo erogato dall’ass. Tutela Forze di Polizia servirà all’ acquisto di beni di prima necessità per i bambini che si trovano in condizioni di disagio. Peculiare sensibilità per la situazione di bisogno della popolazione del villaggio di Accra è stata espressa anche dai concittadini Dino Lizio e Giuseppe Previti.