Domani a Palazzo Zanca la premiazione annuale del Campionato sociale di AC Messina

27 Gennaio 2023 10:48

Domani, sabato 28 gennaio, alle ore 17, nel Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, presenti il Sindaco Federico Basile e gli Assessori Massimiliano Minutoli e Massimo Finocchiaro, si terrà la cerimonia di premiazione annuale del Campionato sociale riservato ai protagonisti delle 4 ruote dell’Automobile Club Messina. All’evento parteciperanno il presidente dell’AC Massimo Rinaldi, il vice Marco Messina, il responsabile dell’ufficio sportivo Nazareno Russo, il delegato/fiduciario ACI Sport Sicilia Daniele Settimo e il fiduciario per la provincia messinese Nico Salvo.

Nell’elenco dei premiati figurano il giovane campione italiano rally junior Alessandro Casella navigato dal pattese Rosario Siragusano, le vincitrici della Coppa giovani Giulia Gentile e degli slalom Angelica Giamboi. Sempre nella specialità slalom primo posto di Mario Radici, mentre Salvatore Venuti si è particolarmente distinto nel Campionato Italiano Velocità Montagna su Peugeot 106 e il pilota Salvatore Caristi ha dominato nella salita auto storiche, settore in cui Natale Mirabile ha vinto la classifica rally come pilota e Luigi Aliberto come co-driver. Nel kart svetta nuovamente il brolese Angelo Lombardo e l’equipaggio Campisi-Cuscinà nel fuoristrada. Settore in crescita è la regolarità dove l’AC Messina vanta ottimi driver, tra cui i premiati Vito e Rosario Sparti.