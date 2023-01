20 Gennaio 2023 11:59

“Identità e persistenza non sempre vanno d’accordo”. E’ questo il titolo dell’ultimo numero di Forza Reggina, il periodico settimanale di sport e cultura diretto da Antonello Placanica. Il download è disponibile in tutte le edicole e, a colori, anche nel link PDF in fondo all’articolo. E’ uscito alla vigilia di Reggina-Ternana, seconda gara consecutiva al Granillo dopo quella amara di sabato contro la Spal.