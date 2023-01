Dierre Reggio Calabria-Gravina in diretta sul canale ufficiale di Italbasket

4 Gennaio 2023 10:31

Italbasket è sbarcata su Twitch. La TV multimediale è entrata a far parte della famiglia dei social ufficiali della Federazione Italiana Pallacanestro, che in questo modo intende abbracciare un pubblico ancora più ampio di appassionati di pallacanestro. Nata nel 2011, la piattaforma di live-streaming è passata dall’essere un contenitore quasi esclusivamente dedicato al gaming a una vera e propria TV, con contenuti sempre più differenziati. La crescita esponenziale dei talk e degli eventi live, soprattutto sportivi, rappresenta la nuova frontiera di un Social che si è imposto nel panorama della comunicazione del nuovo millennio. In tanti hanno già aderito al progetto federale che annovera, all’interno del proprio palinsesto, gare di A2 e Serie B grazie alla sinergia con la Lega Nazionale Pallacanestro, avvincenti sfide di Basket in rosa grazie agli accordi con la Lega Basket Femminile e partite della massima serie e non solo del Basket in Carrozzina grazie alla collaborazione con Fipic.

Con l’inizio del 2023, l’obiettivo della Tv tematica è quella di includere tutto il mondo della pallacanestro italiana, nazionale e regionale. “Siamo orgogliosi di comunicarvi che, la gara d’esordio del nuovo anno di C Gold Calabria-Sicilia “Memorial Haitem Fathallah”, programmata per le ore 20 di mercoledì 4 gennaio 2023, verrà trasmessa dal Palalumaka e trasmessa sul canale tematico nazionale dedicato alla pallacanestro. In campo, in occasione dell’ultima giornata del girone di andata, la Dierre Basketball Reggio Calabria e la Sport Club Gravina di Catania. Resterà invariata la classica diretta su Reggioacanestro.com e sulla pagina ufficiale della Dierre Basketball Reggio Calabria con la telecronaca di Giovanni Mafrici sulla piattaforma Facebook ma, la stessa, verrà replicata in diretta sul canale Twitch di Italbasket, visibile su questo link dedicato https://www.twitch.tv/italbasketofficial?lang=it“.