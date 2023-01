Messina, Siracusano (Articolo Uno): “no a progetti faraonici per l’ex Sanderson, al centro crescita del territorio”

4 Gennaio 2023 12:29

“Non servono progetti faraonici ma mettere al centro le prospettive di crescita del territorio. Si realizzi il prima possibile la bonifica della vasta area tra Tremestieri e Pistunina e si avvii una percorso partecipato, che coinvolga le comunità locali, per individuare un progetto che metta il terreno dall’ex Sanderson a servizio della crescita sociale ed economica“.

È quanto dichiarato da Domenico Siracusano, Segretario Provinciale di Articolo Uno, a margine dell’iniziativa promossa dall’Associazione Ionio circolo Arci e dalla Pro loco Messina Sud sul futuro dell’area della ex Sanderson. “Uno spazio per liberare le energie culturali e giovanili insieme con l’antica vocazione dell’area possono offrire spunti interessanti. – conclude – Le tante esperienze di rigenerazione urbana di spazi industriali dismessi sparse per il Paese offrono una serie di ipotesi di lavoro modellabili con le esigenze del territorio della zona Sud di Messina“.