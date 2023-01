Desi Shipping Akademia Messina, domenica scontro salvezza contro Sant’Elia: ci sarà Madelyn Robinson

14 Gennaio 2023 10:49

Torna di nuovo in trasferta la Desi Shipping Akademia Messina che, dopo la vittoria a Marsala di domenica scorsa, per la terza giornata del girone di ritorno fa visita all’Assitec Volleyball Sant’Elia, match in programma al Pala Iaquaniello domani, domenica 15 gennaio alle ore 17:00.

Seconda uscita casalinga consecutiva per la squadra laziale, che arriva da due sconfitte per 3-0 (l’ultima in casa per mano della Itas Ceccarelli e prima, nel match di Santo Stefano, a Roma contro la capolista). Tra la fine di novembre e metà dicembre arrivano gli ultimi punti dell’Assitec, quando riuscì a strappare 1 punto contro Vicenza (il 18 dicembre) e contro Perugia (il 27 novembre): in entrambi i casi Sant’Elia collezionò due sconfitte per 3-2 di fronte ai propri tifosi.

Messina, dal canto suo, arriva dall’entusiasmante vittoria per 3-1 in casa di Marsala nell’ultimo turno: un successo importantissimo tanto per la classifica che per il morale di Muzi e compagne, che si presentavano alla prima del 2023 con diversi stop e trovano una boccata d’ossigeno importante che le proietta con entusiasmo verso il doppio confronto con le dirette inseguitrici: Sant’Elia appunto domani (la squadra laziale attualmente è in penultima posizione a quota 6 lunghezze, 4 in meno rispetto alla Desi Shipping) e mercoledì 18, alle 20.30, il fanalino di coda Perugia (3 punti in graduatoria) al Palazzetto Polivalente della Cittadella Sportiva Universitaria.

In palio, dunque, ci sono punti pesantissimi per entrambe le formazioni: le messinesi tenteranno certamente di bissare il successo dell’ultimo turno e di ottenere una vittoria più pulita possibile, a dispetto di quel 3-2 che regalò al club del Presidente Costantino la prima storica vittoria in Serie A2, anche se le ragazze allenate da Coach Breviglieri furono costrette ad inseguire per tutta la partita nel conteggio dei set per poi riuscire a chiuderla solo al tie break. Medesimo discorso per Sant’Elia: fare punti significherebbe dare una bella scossa alla parte bassa della classifica ed il club laziale si è dimostrato squadra dura a morire nel corso della stagione (sono ben 6 i tie break giocati dalle laziali in campionato), tanto più da quando sulla panchina siede Nino Gagliardi (subentrato a Giandomenico), tecnico che ha guidato per due stagioni Akademia e che, oltre a conoscere benissimo l’ambiente peloritano, nel DNA delle proprie squadre ha grande grinta e determinazione.

Sarà del match di Sant’Elia anche l’ultimo innesto messinese: la statunitense Madelyn Robinson, arrivata solamente nelle scorse ore a Messina, si aggrega subito al gruppo, pronta per dare il proprio contributo.

“L’importanza della vittoria di domenica scorsa è proprio la vittoria – così Coach Breviglieri – sembra banale ma in realtà non lo è. Vincere aiuta ad acquisire sicurezza nei propri mezzi, oltre ad aiutare a scalare la classifica (il che è fondamentale, soprattutto se si tratta come nel caso di domenica, di uno scontro diretto). Il match con Sant’Elia rappresenta per entrambe le squadre un altro scontro diretto. Ognuno vorrà dire la sua per fare punti fondamentali in chiave salvezza. Sant’Elia è una squadra solida con individualità importanti ed ok fatto che al momento non abbiano ottenuto vittorie è irrilevante visto il numero di tie break disputati sino a qui. Non sarà una gara facile per il semplice fatto che sia noi che loro abbiamo bisogno di fare risultato. Noi arriviamo a questo scontro con il morale sicuramente più alto e consapevoli che stiamo, non senza fatica, pian piano trovando una nostra identità di gioco”.