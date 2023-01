Sanità, Arruzzolo (FI): “operazione Occhiuto fatto straordinario”

4 Gennaio 2023 18:14

“L’operazione messa in atto dal presidente Occhiuto per accertare dopo decenni il debito della sanità calabrese è un fatto straordinario e costituisce allo stesso tempo un’ottima notizia per la Calabria. Per anni, con pregiudizio, si è lucrato su un’immagine della sanità calabrese irrecuperabile. Il commissariamento dei governi nazionali non solo non ha quantificato il debito sanitario, ma ha limitato all’osso i livelli di assistenza e alimentato a dismisura l’emigrazione sanitaria”. Lo afferma in una nota Giovanni Arruzzolo, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale.

“Il presidente Occhiuto in soli pochi mesi ha lavorato con determinazione e soprattutto ha realizzato un sistema di organizzazione senza precedenti per certificare finalmente il debito sanitario calabrese. Ora, per la nostra Regione si apre davvero una nuova era in questo settore, in cui si potranno finalmente restituire ai cittadini quelle condizioni di civiltà che per anni sono state negate”, conclude Arruzzolo.