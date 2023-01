Da Cosenza a Catanzaro, Brignola resta in Calabria per consolidare lo strapotere della capolista

25 Gennaio 2023 12:23

Il colpaccio è servito. Enrico Brignola è un nuovo giocatore del Catanzaro. L’attaccante resta in Calabria, ma scende di categoria. Dal Cosenza in B ai giallorossi in C, che però quella B la vedono sempre più vicina. Il poker al Cerignola e il pari del Crotone hanno aumentato il margine sul secondo posto. Brignola, poi, arriva per consolidare il primo posto e pensare già al prossimo anno. La formula del trasferimento, infatti, è prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione. Il 24enne nativo di Caserta ha segnato due reti in 20 presenze coi Lupi e prima, sempre in serie B, ha vestito le maglie di Benevento, Frosinone, Spal, Livorno, mentre in serie A ha giocato con Benevento e Sassuolo.