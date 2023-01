L’ex Messina sentenzia: “Reggina e Frosinone non eccezionali, devono avere il periodo di crisi”

6 Gennaio 2023 11:51

Ricordate quando la Reggina di Toscano dominava tre anni fa in Serie C ed erano tutti pronti ad aspettare il famoso “calo”? “La Reggina avrà un calo”, dicevano. Alla fine, le uniche “calate”, erano quelle della palla che si alzava e scendeva in fondo al sacco. E fu Serie B in anticipo. Ebbene, oggi non è ancora accaduto. Qualcuno, però, comincia a ripeterlo. Uno di questi è Stefano Cuoghi, ex allenatore di Messina e Crotone. Ai microfoni di TMW, parlando delle prime due, ha detto: “io credo che davanti ci siano delle buone squadre, ma non eccezionali, e in più Frosinone e Reggina devono ancora avere il periodo di crisi che c’è in ogni campionato”, le sue parole in riferimento al Pisa, che “ha tutte le qualità per arrivare fino in fondo”.