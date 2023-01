Il Crotone vuole il primo posto e fa il colpaccio di mercato: ufficiale D’Errico dal Bari

9 Gennaio 2023 22:27

La vetta è a -6. Non sarebbe tanto, ma con questo Catanzaro neanche pochissimo. Il Crotone, però, non ne vuole sapere di mollare e non solo sul campo, ma anche sul mercato. Il club pitagorico, infatti, ha comunicato “di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2023, dalla SSC Bari, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea D’Errico. Trentuno anni da compiere il prossimo 24 marzo, il neo calciatore pitagorico è nato a Milano ed è cresciuto nel settore giovanile del Pavia dove è rimasto fino al 2012 per poi vestire le maglie di Andria Bat, Barletta, Pro Patria, Monza e Bari. Centrocampista di ottima tecnica e grande temperamento, ‘Ciccio’ vanta nel suo palmares anche due campionati di C vinti con le maglie dei brianzoli e dei galletti”. Colpo sicuramente importante, di spessore e di esperienza per una squadra che conta già singoli di valore.