Serie C, al Crotone basta Vitale nel finale: battuto il Pescara e vetta sempre a -6 | CLASSIFICA

16 Gennaio 2023 22:34

Mancava solo una gara per chiudere la 22ª giornata del girone C di Serie C, il posticipo tra Crotone e Pescara, rispettivamente seconda e terza. Risultato finale: 1-0 con il gol di Vitale all’82’. Definitivamente allontanati gli adriatici, i ragazzi di Lerda – freschi di importanti colpacci di mercato – rimangono così a -6 dalla capolista Catanzaro, che ieri ha vinto a Latina. Di seguito tutto il programma di giornata e la nuova classifica.

RISULTATI SERIE C GIRONE C 22ª GIORNATA

DOMENICA 15 GENNAIO

ore 14:30

Latina-Catanzaro 0-1

Picerno-Giugliano 1-1

ore 17:30

Audace Cerignola-Fidelis Andria 2-0

Avellino-Monopoli 0-0

Juve Stabia-Monterosi Tuscia 1-3

Potenza-Gelbison 3-1

Taranto-Turris 0-0

Viterbese-Messina 1-3

LUNEDI’ 16 GENNAIO

ore 20:30

Crotone-Pescara 1-0

CLASSIFICA SERIE C GIRONE C