Crisanti: “è sparito più il Covid del Pd. Vaccini? Ho fatto quattro dosi e farò anche la quinta”

25 Gennaio 2023 18:40

E’ tornato a parlare, Andrea Crisanti, una delle “viro-star” in tempi di pandemia. Non per niente, anche le sue apparizioni tra giornali e tv sono diminuite, come tanti altri. Ma il virologo e senatore Pd ha parlato proprio di Covid e politica a “Un giorno da pecora” su Rai Radio 1. “E’ sparito più il Covid che il Pd in questo momento, la pandemia l’abbiamo sconfitta grazie al vaccino“. ha detto. “Io ho fatto quattro dosi e farò la quinta a breve. Il professor Bassetti ha detto che non serve per certe categorie? Io sono vecchietto e me la farò”.

E sul Pd: “le primarie Pd? Io voto per Elly Schlein, lei porta un vento di novità nel Pd, spariglia le dinamiche delle correnti ed è sensibile ai temi sociali. Bonaccini? Ottimo candidato pure lui. Il nome del mio partito? Rimarrà Pd, per me Partito Democratico va bene, al massimo ci possiamo chiamare Nuovo Partito Democratico”, conclude il virologo.