Frana sulla SS18 in provincia di Cosenza: strada riaperta | DETTAGLI

4 Gennaio 2023 22:49

L’Anas rende noto che è stata completata la prima fase di intervento per la frana verificatasi il 30 dicembre scorso sulla statale 18 “Tirrena Inferiore”, all’altezza del comune di Acquappesa, in provincia di Cosenza.

“Lungo il tratto in questione – riferisce l’azienda in un comunicato – è stato istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo e correlato alla prosecuzione degli interventi di mitigazione del rischio. Interventi che una volta conclusi consentiranno di percorrere la strada in sicurezza”.