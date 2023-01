Cosenza in lutto, è morto l’amato parroco don Antonio Trupo

8 Gennaio 2023 16:44

Don Antonio Trupo, Parroco Emerito di Civita, stamattina è tornato alla Casa del Padre. Dalle 15 di oggi pomeriggio Camera Ardente presso la Chiesa Madre di Civita. I funerali si svolgeranno domani pomeriggio alle 15 nella Chiesa parrocchiale di Civita.

L’amministrazione comunale di Civita, guidata dal sindaco Alessandro Tocci, nel dirsi affranta per la triste notizia della dipartita di Don Antonio Trupo e facendo propri i sentimenti dell’intera comunità civitese, ha indetto per domani pomeriggio, dalle 15 e fino al termine delle esequie, il lutto cittadino.

Di seguito il messaggio che Padre Remo Mosneag, parroco di Civita, ha inviato questa mattina alla comunità civitese dando la ferale notizia del ritorno di Don Antonio Trupo alla Casa del Padre.

“Cara comunità civit­ese, all’alba di sta­mattina il nostro am­ato parroco è tornato alla casa del Padre Eterno. Con profon­da commozione e sinc­era devozione siamo grati infinitamente al buon Dio per aver­ci donato come parro­co e un uomo secondo il suo cuore. Possi­amo testimoniare uni­tamente che egli ha dato tutto se stesso per la nostra comun­ità.​

Cari fratelli e sor­elle, la salma del nostro amato zoti ver­rà portata con corteo nella Chiesa Madre di Civita oggi pome­riggio alle ore 15.0­0, dove potrà essere accompagnato dalle preghiere e dall’aff­etto di tutti quanti.

I funerali saranno celebrati Lunedì 9 Gennaio 2023 nella Ch­iesa parrocchiale di Civita dal nostro Vescovo,​ monsignor Dona­to Oliverio dalle ore 15.00. Infine,​ seguendo le​ ultime volontà del nostro caro zoti,​ la sua salma sarà trasferita nelle Cappella fami­liare presso il cimi­tero di Farneta dove riposano i suoi cari defunti.​ Eterna sia la sua memoria! Grazie Zot”.