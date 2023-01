Cosenza: morto il noto criminologo Francesco Bruno

11 Gennaio 2023 12:58

E’ morto questa mattina dopo una lunga malattia il noto professore criminologo Francesco Bruno. Bruno è morto a Celico, in provincia di Cosenza. Lo studioso era un criminologo di fama internazionale e docente alla “Sapienza” di Roma e all’Università della Calabria di Rende.

La sua storia

Diplomatosi al liceo classico nel 1967, si iscrive alla facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, dove si laurea nel 1973. Diventa medico l’anno dopo, presta servizio per l’università e, nel 1975-1976, per 12 mesi, come ufficiale medico presso il 4º reggimento dei carabinieri a cavallo, con il grado di sottotenente. Dal 1979 al 1987 funzionario, e poi direttore di sezione, presso la presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nei primi anni ’80, su impulso di Vincenzo Parisi, allora vertice del SISDE, pubblica il primo studio universitario che collega gli omicidi commissionati al “Mostro di Firenze” con l’esoterismo e il fine sacrificale.

Collabora con vari ministeri per lo studio delle droghe. Nel 1987 diventa professore di Criminologia e medicina forense alla Sapienza, negli anni ’90 collabora nuovamente con vari ministeri contro la criminalità mafiosa e la lotta alla droga. Ha collaborato inoltre a vari programmi televisivi dedicati a serial killer, tra cui Delitti (LA7), Porta a Porta (Rai 1) e Maurizio Costanzo Show (Canale 5). Dal 2010 si occupa del caso di Rina Pennetti, giovane donna di 33 anni scomparsa a Spezzano della Sila (CS.).

Morte Francesco Bruno, il cordoglio del sindaco di Celico

Il sindaco di Celico, Matteo Lettieri ha pubblicato un post su facebook in cui affermava: “Questa mattina Celico piange uno dei suoi più illustri concittadini, il Prof. Francesco Bruno, medico e criminologo di fama internazionale. Il Prof. Bruno era un luminare impegnato nella risoluzione dei più efferati delitti italiani. Grazie ai suoi studi era riuscito a ricollegare gli omicidi del Mostro di Firenze all’esoterismo. A nome di tutta la nostra comunità formulo le più sentite condoglianze alla sua famiglia”.