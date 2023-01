Cosenza: domani convegno con Occhiuto e Loizzo su Silver economy

2 Gennaio 2023 09:21

“La Silver economy come opportunità di sviluppo per la Calabria”, è il titolo del convegno organizzato da Aismed che si terrà domani, 3 dicembre, alle ore 17 all’hotel Royal dì Cosenza. Dopo il saluto di Ninni Urso, rappresentante dell’associazione, interverranno Franco Bruno, già deputato e senatore, Katia Stancato, economista sociale. L’incontro, moderato dal giornalista Mario Campanella, registrerà la presenza da remoto del presidente Roberto Occhiuto. Concluderà l’on. Simona Loizzo, deputato della Lega e membro delle commissioni sanità e cultura della Camera. Sono decine di milioni i turisti over 65- ha detto Simona Loizzo – che si spostano ogni anno dall’Europa e dal mondo.

La Calabria ha tutte le possibilità per accoglierli – ha aggiunto la deputata della Lega – per le sue bellezze naturali. Si tratta di implementare le infrastrutture turistiche e di collegamento – ha proseguito Simona Loizzo – per incentivare un’economia sostenibile che potrebbe davvero trasformare la nostra regione in una sorta di Florida e consentire uno sviluppo adeguato alle sue risorse. Ne parleremo con il presidente Occhiuto – ha concluso Simona Loizzo – per programmare ciò che serve alla nostra terra e renderla ancora più seducente e attraibile, intercettando questo tipo di turismo ricco