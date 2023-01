Il Cosenza si salva al 90′, contro il Benevento finisce 1-1: come cambia la classifica di Serie B

15 Gennaio 2023 18:33

Tra Cosenza e Benevento finisce 1-1. I Lupi si salvano nel finale, al 90′, grazie a Vaisanen, che pareggia la rete di Ciano alla mezz’ora. I rossoblu rimangono ultimi, a 18, a -2 da Perugia e Venezia, a -4 dalla zona playout e a -5 dalla salvezza diretta. Il pari, dunque, non smuove di molto la classifica dei calabresi, ma il pari può essere preso con fiducia per come arrivato. Di certo al Cosenza serve ancora qualcosa dal mercato. E a proposito di nuovi arrivi, c’è stato l’esordio per i due ex Reggina Micai e Cortinovis, il primo dall’inizio e il secondo a gara in corsa. Nell’altra sfida delle 16.15, la Ternana – prossima avversaria della Reggina al Granillo – batte l’Ascoli di misura. Di seguito il programma di giornata e la nuova classifica. Domani in programma Genoa-Venezia.

RISULTATI SERIE B 20ª GIORNATA

SABATO 14 GENNAIO

ore 14:00

Bari-Parma 4-0

Cagliari-Como 2-0

Perugia-Palermo 3-3

Pisa-Cittadella 1-2

Reggina-Spal 0-1

ore 16:15

Frosinone-Modena 2-1

DOMENICA 15 GENNAIO

ore 14:00

Sudtirol-Brescia 1-0

ore 16:15

Cosenza-Benevento 1-1

Ternana-Ascoli 1-0

LUNEDI’ 16 GENNAIO

ore 18:45

Genoa-Venezia

CLASSIFICA SERIE B